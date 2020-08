"과천시민 일방적 희생 강요"…배수진 친 과천시

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 정부의 주택공급 정책에 반대하는 경기 과천시가 6일 유휴부지에 천막을 설치하고 야외시장실 운영을 시작해 사실상 과천시가 배수진을 쳤다는 평가를 받고 있다.

이날 김종천 과천시장은 천막 시장실 근무를 시작하며 가진 기자회견에서 "정부가 과천청사 일대에 공공주택 4천여 호를 짓겠다는 수도권 주택공급확대 계획을 해당 지자체인 과천시와 사전협의 없이 일방적으로 발표한 데 대해 깊은 유감을 표한다"라면서 "시와 시민의 일방적 희생을 강요하는 이번 정책발표에 대해 절대 동의할 수 없다"고 밝혔다.

그러면서 "과천시의 심장부와 같은 이곳이 주택이 아닌 미래 세대를 위한 자원으로 쓰일 수 있도록 각계각층의 시민들과 함께 정부에 지속해서 건의하겠다"라고 했다.

이어 "정부과천청사에 대한 주택공급 계획이 철회될 때까지 천막에서 업무를 보겠다. 1인 릴레이 피켓 시위 등 모든 행동을 해나가겠다"고 강조했다.

김 시장은 "민주당 당적을 가진 시장이어서 정부와 당의 정책에 협조하는 것이 맞지만, 이번 사안은 좌고우면할 일이 아니다"라며 "유휴부지에 인공지능(AI)이나 바이오 클러스터 등 국책사업이 조성되면 시민이 이해할 것"이라고 했다.

야외 시장실은 천막 4개를 연결해 만든 100㎡ 규모로, 회의를 할 수 있는 테이블과 책상, 프린터기 등 집기가 설치됐다.

이곳에서는 김 시장과 비서실 직원 4명이 상주하며 회의와 결재 등 업무를 보고, 시민들과 만나 정부의 주택공급 정책에 대해 의견을 구한다.

앞서 정부는 지난 4일 수도권에 총 12만2천 가구의 주택을 추가 공급하겠다고 발표한 뒤 정부과천청사 유휴부지에 4천여 호의 주택을 공급하겠다고 밝혔다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr