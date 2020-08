6일 국회에서 ' 한의사 한의대를 활용한 의사인력 확충 방안 국회 간담회'가 열리고 있다. 이날 간담회에서는 의과대학 및 한의과대학 통합 등에 대해 논의했다./윤동주 기자 doso7@

