[컨콜]SK텔레콤 "원스토어·ADT캡스 등 IPO 추진…준비되는 회사부터"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드 등 자회사 기업공개(IPO) 시점과 관련해 "준비가 먼저 되는 회사부터 본격적으로 추진해나갈 계획"이라고 밝혔다.

하형일 SK텔레콤 corp2센터장은 6일 2분기 실적 발표 후 개최된 컨퍼런스콜에서 "원스토어, ADT캡스를 필두로 해서 웨이브, SK브로드밴드, 11번가 등 주요 회사의 IPO를 고려 중"이라고 말했다.

하 센터장은 "개별회사의 실적과 금융시장 환경 함께 고려해 주주에게 이익되는 방향으로 적극 검토하고 있다"며 "현재 각 투자회사별로 IPO계획을 수립 중"이라고 설명했다.

한편 국내 통신3사 중 가장 먼저 2분기 실적발표에 나선 SK텔레콤은 연결 재무제표 기준으로 매출 4조6028억 원, 영업이익 3595억 원의 실적을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 3.7%, 11.4% 증가한 규모로 시장 예상치를 웃돈다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr