베이루트 의문의 폭발..."히로시마에 일어난 핵폭발 같았다"

[아시아경제 이현우 기자] 레바논의 수도 베이루트에서 원인불명의 대규모 폭발이 발생해 3000여명 이상의 사상자가 발생했다. 폭발과 함께 발생한 강력한 충격파가 베이루트 도시외곽까지 퍼지면서 도시 내 건물과 차량 대부분이 파손됐다. 아직 정확한 폭발원인이 나오지 않은 가운데 레바논 정부는 베이루트 항구의 창고에서 보관 중이던 화학물질이 폭발해 일어난 사고로 추정하고 있다.

CNN 등 외신에 따르면 4일(현지시간) 레바논 베이루트의 항구에서 두차례의 폭발이 발생했다. 이 폭발로 항구 주변은 물론 도시 내 많은 건물과 차량이 파손됐으며 최소 73명이 숨지고 3700여명이 부상을 당한 것으로 알려졌다. 러시아 타스통신에 의하면 요르단 지진관측소는 이번 베이루트 폭발 당시 충격이 리히터규모 4.5의 지진과 맞먹는다고 발표했으며, 베이루트에서 240km 떨어진 키프로스에서도 폭발음이 들렸다고 보고했다.

베이루트는 폭발 직후 시내 중심가가 초토화되면서 대혼란에 빠졌다. 사망자와 부상자는 계속해서 증가하고 있다. 마르완 아부드 베이루트 시장은 스카이뉴스와의 인터뷰에서 "히로시마에서 일어난 핵폭발 같았다. 앞으로 어떻게 복구해야할지 모르겠다"며 울음을 터뜨렸다. 폭발 직후 강력한 충격파가 수초 만에 도시 전역으로 퍼지며 건물과 차량이 순식간에 파손됐고, 핵폭발 이후 발생하는 버섯구름 형태의 연기도 발생하면서 폭발 당시 모습이 핵폭발처럼 보였다는 증언들이 나오고 있다.

폭발 원인이 아직 정확히 밝혀지지 않은 가운데 레바논 정부는 항구 창고에 적재됐던 질산암모늄이 한꺼번에 폭발하면서 일어난 참사로 추정된다고 밝혔다. AFP통신에 따르면 하산 디아브 레바논 총리는 사고 직후 가진 기자회견에서 "폭발이 발생한 베이루트 항구의 창고에는 약 2750t 규모의 질산암모늄이 보관돼있었다"며 "위험한 물질이 아무런 안전조치 없이 6년간 보관된 것은 용납할 수 없는 일"이라 밝혔다. 앞서 하맛 파흐미 레바논 내무부장관은 초기 조사결과 폭발의 원인은 2014년 당국에 압수됐던 폭발물로 인해 발생한 것으로 추정된다고 발표했다.

사고 원인으로 지목된 질산암모늄은 농업용 비료의 주 재료로 군용ㆍ민간용 폭발물 제조에도 많이 쓰이는 화학물질이다. 지난 2004년 북한 룡천역 폭발사고 당시에도 질산암모늄 수송열차가 다른 열차와 충돌해 대규모 폭발이 발생, 1200여명의 사상자를 낸 바 있다.

