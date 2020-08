28주차 태아는 중태

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 한 임산부가 집안으로 갑자기 날아들어온 총탄에 맞아 숨지는 사고가 일어났다.

이 사고로 조산한 28주차 태아는 중태에 빠졌다.

1일(현지시간) CNN에 따르면 미국 메릴랜드주 하워드 카운티의 한 주택가에서 총격사건이 발생해 임신부 래미야 아흐메드(30)가 사망했다.

경찰은 "전날 밤 아흐메드가 거주하는 집을 향해 불의의 총격이 가해졌다"며 "총알 1발을 맞은 아흐메드는 메를랜드대학 외상센터로 옮겨졌으나 결국 숨졌다"고 밝혔다.

의료진은 아흐메드의 배 속의 태아는 세상 밖으로 나왔으나 위독한 상태라고 전했다.

경찰은 총격범이 다른 사람을 겨냥했으나 아흐메드가 애꿎게 희생자가 됐을 가능성을 염두에 두고 사건을 조사 중이다. 경찰은 총격범을 잡기 위해 현상금 5000달러를 내걸었다.

