애플, 1대4 액면분할 단행

역사상 다섯번째 액면분할

투자자 더 끌어모아 주가 상승여력 확보

[아시아경제 권재희 기자] 애플이 30일(현지시간) 기존 주식 1주를 4주로 쪼개는 액면분할을 결정했다. 이는 지난 2014년 6월 이후 다섯번째 액면분할이다.

CNBC 등에 따르면 애플은 이날 이사회에서 이같은 안건이 통과됐다고 밝혔다.

이날 애플 주가는 종가 기준 384.76달러로 액면분할 후 주가는 주당 96.19달러 수준이다.

애플은 지금까지 1987년 6월16일 2대1 액면분할을 시작으로 2000년 6월21일 2대 1액면분할, 2005년 2월28일 2대1 액면분할, 가장 최근에는 2014년 6월9일 7대1 액면분할을 단행 바 있다.

액면분할로 애플의 주가는 추가 상승 여력 확보하게 됐다. 비교적 소액으로 투자할 수 있어 투자자들을 더 끌어모을 수 있기 때문이다.

추가 주식은 다음달 24일 장 마감 뒤 주주들에게 배분되며 액면 분할된 주식거래는 8월31일부터 시작된다.

