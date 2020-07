골드만삭스 "미국 달러화, 기축통화 지위 잃을 위기" 경고

[아시아경제 김형민 기자] 미국 달러화가 기축통화의 지위를 잃을 위기에 놓였다는 경고가 나왔다.

28일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 미국 투자은행(IB) 골드만삭스가 이와 같은 내용의 분석을 내놨다.

골드만삭스는 천문학적인 돈 풀기 정책으로 달러화의 타락 우려가 초래되고 있으며 이는 국제 외환시장에서 달러화의 지위 상실로 이어질 수 있다고 경고했다.

이어 "통화가치를 하락시키고 실질금리를 역대 최저치로 떨어뜨리는 현재와 같은 상황에서 금은 마지막으로 의존할 수 있는 통화"라며 달러화 가치의 하락을 최근 금값 급등세 배경으로도 지목했다.

또한 "확장 재정과 막대한 통화발행은 통화의 가치 하락 우려로 이어질 것"이라며 "경제활동이 정상화된 뒤에는 부채 부담을 줄이기 위해 정부와 중앙은행이 인플레이션을 용인할 가능성이 매우 높다"고 설명했다.

이와 관련해 블룸버그 통신은 기축통화로서 달러의 지위 상실에 대한 우려는 현재 시장에서 소수의견이라고 덧붙여 전했다.

국제결제은행(BIS)과 국제통화기금(IMF)에 따르면 전체 환거래의 88%는 달러화를 통해 이뤄지고 있으며 각국 외화보유액의 62%도 달러화가 차지하고 있다.

다만 이번 골드만삭스의 경고가 주목받는 것은 인플레이션 우려가 커진 현 시장의 불안감을 반영했기 때문이라고 블룸버그 통신은 분석했다.

