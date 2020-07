무안군, 생활 쓰레기봉투 배출 무게 제한 실시

100ℓ 종량제봉투 폐지, 압축기 사용금지 조치도 시행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 1일부터 환경미화원의 근무환경을 개선하기 위해 생활 쓰레기봉투 배출 무게 제한과 100ℓ 종량제봉투 폐지 등을 시행하고 있다고 27일 밝혔다.

현재 업소와 사업장에서 종량제봉투 비용을 줄이기 위해 압축기를 사용해 부피를 줄여 쓰레기를 눌러 담아 30∼40㎏에 육박하는 무게로 배출하는 일이 잦아 이를 수거하는 환경미화원이 쓰레기 수거에 애로사항이 많다.

따라서 무안군은 쓰레기봉투 배출시 50ℓ는 13㎏ 이하, 75ℓ는 19㎏ 이하로 무게를 제한했으며 압축기 사용을 금지했다.

또한, 취급위험 폐기물 배출방법을 명시해 환경미화원의 안전을 확보하고 폐기물별 수거일과 배출시간, 장소, 방법을 조정했다.

무안군 관계자는 “100ℓ 봉투는 주로 식당이나 업소 등 생활폐기물이 다량 발생하는 곳에서 이용되는 것으로 파악된다”며 “이런 경우 75ℓ 봉투로 나눠서 배출하거나, 부피가 큰 쓰레기는 대형폐기물로 배출하는 것을 권장하고 있다”고 말했다.

또한, “앞으로 쓰레기 불법 투기, 봉투 미사용, 재활용품과 음식물쓰레기 혼합배출 등 불법행위는 수거거부와 행정처분으로 강력히 대응해 나갈 방침이다”며 깨끗한 생활환경 조성을 위한 주민들의 협조를 당부했다.

