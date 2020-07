속보[아시아경제 허미담 기자] 박병석 국회의장과 더불어민주당 김태년, 미래통합당 주호영 원내대표의 27일 정례 회동이 하루 연기됐다.

통합당 최형두 원내대변인은 26일 오전 기자단에 보낸 문자 공지에서 "(오늘) 국가정보원장 후보자 청문회 때문에 회동을 내일(28일)로 연기한다"고 밝혔다.

두 원내대표는 박지원 국정원장 후보자 인사청문회를 담당하는 국회 정보위원회 소속이다.

