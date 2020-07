광해공단 노조 "광물공사와 통합반대"

광해공단 우리노조 등

'한국광업공단법' 재상정 반대

"물귀신법으로 광해공단 희생"

[아시아경제 문채석 기자]강원도 폐광지역 사회단체와 한국광해관리공단 우리노동조합은 '한국광업공단법' 재상정 시도를 반대하는 연대 성명서를 27일 발표했다.

앞서 지난달 26일 '한국광업공단법'이 21대 국회에서 재발의된 것을 문제삼은 것이다. 광해공단은 자본잠식 상태인 한국광물자원공사와의 통합을 꺼려왔다.

홍기표 광해관리공단 우리노조위원장은 "지난해 국회에서 부결시켰던 광물공사 자본금 증액 법안을 광해공단과 폐광지역을 희생시키는 프레임을 덧씌워 자본금을 증액하는 법안"이라며 "역설적인 자가당착 입법 시도로 더 이상 폐광지역 주민을 기만하지 말라"고 주장했다.

김태호 정선 공추위원장은 "일명 '물귀신법' 재상정으로 드러난 부실 떠넘기기 시도를 폐광지역 주민들의 삶을 위협하는 행위로 간주할 것"이라며 "좀비처럼 되살아난 이 법안에 대해 생존권 수호 차원에서 강력히 저지할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr