'6G 시기상조' 반박한 삼성전자 "통신의 시간은 10년 빨라"

[아시아경제 조슬기나 기자] "통신의 시간은 늘 10년 빠르게 움직여왔다. 6G 선점이야말로 삼성전자에 새로운 가능성을 열어줄 것이다."

삼성전자가 6G 이동통신 기술 연구가 시기상조라는 일각의 지적에 반박하고 나섰다.

최성현 삼성리서치 차세대통신연구센터장(전무)은 26일 삼성전자 뉴스룸에 올린 '지금 우리는 왜 6G를 준비해야 하는가'라는 제목의 기고문에서 "통신기술 리더십은 머지않아 펼쳐질 첨예한 미래 신기술 경쟁에서 승리할 첫번째 필수 조건"이라며 이같이 밝혔다.

최 센터장은 "첨단기술을 다루는 영역일수록 장기적 안목과 긴 호흡의 연구가 중요하다"며 2018년부터 6G 연구를 시작한 미국, 핀란드 등을 꼽았다.

그는 "일부 2028년에나 상용화가 예상되는 6G 연구를 벌써 시작해야 하는가 의문을 제기하지만 통신의 시간은 늘 10년 빠르게 움직여왔다"며 "4G가 생소할 무렵 삼성전자는 5G 표준화와 선행기술 연구에 집중 투자함으로써 세계 최초 5G 상용화의 주역이 될 수 있었다"고 강조했다.

최근 삼성전자가 6G 백서를 공개한 후 5G조차 제대로 활성화되지 않은 상황에서 시기상조가 아니냐는 지적이 잇따르는 가운데, 삼성전자가 5G 리더십 선점을 위해 10년 전부터 핵심기술 연구를 준비했던 사실을 상기시킨 것이다.

최 센터장은 자율주행자동차, 로봇 등 미래산업의 기반으로 실시간 통신시스템과 초고속 연결이 선행돼야 함을 강조하면서 "6G 미래기술 선점은 삼성전자에 새로운 가능성을 열어줄 수 있다. 우리나라가 차세대 통신기술을 선도하는 국가로 도약하는데도 크게 기여할 것"이라고 기대했다.

그는 "선제적 연구와 투자만이 '초격차'를 유지할 수 있다"며 삼성의 철학을 재차 강조하기도 했다. 이어 “6G 연구는 당장의 이익보다 통신업계 전체의 발전이라는 넓은 시각을 가져야 한다”며 “통신기술의 표준화는 장기적인 안목으로 투자할 수 있는 기업만이 선도할 수 있다”고 삼성의 역할론도 덧붙였다.

삼성전자는 6G 시장 선점을 위해 지난해부터 삼성리서치에 차세대통신연구센터를 신설한 상태다.

