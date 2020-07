北, 정전협정일 '승리의날'로 왜곡하며 체제 결속

7월27일 정전협전일 앞두고 전국노병대회

노병의 희생정신·애국심 부각하며 내부 결속

오는 27일 6.25전쟁 정전협정 67주년을 맞아 북한은 2년만에 전국노병대회를 개최하는 등 애국심을 고조시키며 체제 결속에 열을 올리고 있다.

25일 북한 노동당 기관지 노동신문은 '온 나라가 크나큰 격정과 기쁨으로 설레인다' 제목의 기사에서 "평양에서, 지방에서, 일터와 가정들에서 우리 당의 각별한 사랑 속에 대회에 참가하게 된 전쟁 로병(노병)들에 대한 축하의 분위기가 한껏 흘러넘치고 있다"고 보도했다.

이어 "어디서나 로병대회 이야기로 들끓고 있다"며 "마치 명절을 맞이한 듯 흥성이고 친부모를 위하듯이 설렌다"고 들뜬 분위기를 묘사했다. 노병을 "훌륭한 혁명 선배", "교양자"라고 치켜세우며 이들의 애국심도 강조했다.

전국노병대회는 북한의 '조국해방전쟁 승리의 날'(정전협정일·7월27일)을 기념해 열리는 행사다. 정확한 개최일은 공개되지 않았지만, 그간의 선례를 보면 정전협정일 전에 열릴 것으로 보인다.

김정일 국방위원장 집권 시기인 1993년(40주년) 처음 열렸으며, 김정은 국무위원장 집권 후에는 2012년과 2013년, 2015년, 2018년에 개최됐다.

북한이 2년 만에 전국노병대회를 여는 것은 경제난으로 민심 이반이 우려되는 상황에서 전쟁 당시 노병의 희생정신과 애국심을 상기시키고 내부 결속을 강화하려는 의도로 풀이된다.

휴전협정이 체결된 7월 27일을 한국에서는 정전협정 기념일이라고 부르지만, 북한은 "미국과 싸워 승리한 날"로 왜곡해 선전선동에 활용하고 있다.

탈북자들의 증언에 따르면, 북한은 중·고등 교과서에서는 물론 유치원에서도 '미국을 비롯한 제국주의 연합세력이 '조선전쟁' 패배, 인정하며 무릎끓고 정전협정에 조인했다'고 가르친다.

특히 지난 2013년 개정된 북한의 고급중학교 1학년(한국의 고교 1학년 해당) 교과서 '위대한 수령 김일성대원수님의 혁명력사'는 정전협정 체결에 대해 "세계 최강을 자랑하던 미제침략자들은 선군으로 억세어진 조선인민군과 우리 인민 앞에 무릎을 꿇고 정전협정문에 도장을 찍었다"면서 "그처럼 가열처절하였던 3년간의 조국해방전쟁은 우리 인민의 빛나는 승리로 끝났다"고 기술하고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr