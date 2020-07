코로나19 사태에 美 기업 파산신청 8년만에 최대

허츠, 니만 마커스 등 3800개 기업 신청

2차 유행 확대시 도산 기업 증가 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 여파로 미국내에서 파산보호를 신청한 기업의 수가 8년만에 최대를 기록했다.

뉴욕타임스(NYT)는 17일(현지시간) 미국파산협회(ABA) 자료를 인용, 올해 상반기 3600여개 기업이 법원에 파산보호 신청을 했다고 보도했다. 상반기 신청 건수로는 지난 2012년 이후 최다 기록이다.

상반기중 파산보호를 신청한 유명기업은 렌터카업체인 허츠, 유명 의류업체 제이크루, 명품 백화점 니만마커스, 셰일 석유업체 체서피크 에너지, 일본계 가정용품 회사 무지USA, 소매업체 뉴욕&컴퍼니 등이다.

NYT는 지난달에는 미 연방정부의 각종 지원 프로그램, 각 기업의 회사채 발행과 대출 확대 등에 힘입어 파산보호 신청 건수가 줄었지만 코로나19 감염이 다시 크게 늘어나고 있어 기업들의 파산보호신청도 함께 늘어날 수 있다고 신문은 전망했다.

구조조정 전문가들은 코로나19의 충격파가 다시 커질 경우 대출을 늘려 겨우 연명한 기업들이 특히 곤경에 처할 것이라면서 항공사, 호텔 등을 포함한 여행업계가 후폭풍에 휘말릴 것으로 내다봤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr