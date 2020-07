상지카일룸 종속사 에이스바이오메드, 코로나19 진단키트 식약처 수출허가 승인

[아시아경제 장효원 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,650 전일대비 50 등락률 +3.13% 거래량 847,322 전일가 1,600 2020.07.16 13:58 장중(20분지연) close 종속사 에이스바이오메드가 식품의약품안전처로부터 코로나19 초고속 분자진단 키트 수출허가를 획득했다고 16일 밝혔다.

에이스바이오메드가 수출허가를 획득한 코로나19 진단키트 ‘Palm PCR™ 2019-nCoV Fast Real-time RT-PCR Kit’는 회사가 투자한 아람바이오시스템과 함께 연구개발, 생산판매의 연계체제를 구축한 제품이다.

RT-PCR에 의해 생성된 PCR 증폭 산물의 양을 형광 검출을 통해 실시간으로 측정하는 Real-time RT-PCR 키트로 50분 이내에 결과까지 확인할 수 있다. 민감도와 특이도가 높은 것이 특징이다.

뿐만 아니라 에이스바이오메드가 투자한 아람바이오시스템의 이동형 RNA추출 장비 및 증폭장비를 사용할 경우, 검사현장에서 1시간 이내로 검사할 수 있어 공항, 항만, 병원응급실 등 신속진단이 필요한 장소에서 사용이 가능하다.

회사 측은 “충전 겸용으로 휴대가 간편하고 언제 어디서나 검사가 가능한 편리성이 해외바이어에게 좋은 평가를 받아 현재 문의가 쇄도 중”이라며 “경쟁사 진단키트 및 진단장비에 비해 경쟁력이 있을 것”이라고 말했다.

특히 회사는 출국을 위해 항공기나 선박에 탑승(승선)시 출국장에 해당 키트로 검사를 진행하면 탑승(승선)하기 전까지 검사가 완료돼 국제 보건에도 기여하는 동시에 회사 매출도 견인할 것으로 기대하고 있다.

에이스바이오메드는 제품의 안정성 확보와 효율적인 인력 운영을 위해 회사 자체적으로 양산이 가능한 GMP시설을 갖춘 생산공장을 보유 중이다. 아람바이오시스템의 진단키트뿐만 아니라 RNA추출장치 및 시약 해외 수출 준비도 모두 마친 상태다.

회사 관계자는 “현재 코로나 바이러스의 전파력은 기존보다 6배 더 강력해졌으며, 전염력이 높아진 만큼 검사의 신속성과 이동이 가능한 코로나 바이러스 진단장비의 중요성은 증대되고 있다”며 “제품준비 및 발주처 확보 등 지금까지 많은 준비를 해왔기 때문에 사업전개가 빠르게 이루어질 것으로 예상한다”라고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr