4년만의 변신…SM6, 상품성 더욱 강화한 페이스리프트 출시

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차가 15일 SM6의 페이스리프트(부분변경) 모델 '더 뉴 SM6'를 출시했다. 2016년 첫 판매 이후 4년만의 새 모델로, 특유의 유러피언 디자인과 디테일은 그대로 유지하면서 새로운 파워트레인과 승차감 개선 등 상품성을 대폭 강화한 것이 특징이다. 올 상반기 XM3와 캡처의 흥행을 이끌었던 르노삼성차가 대표 모델인 SM6로 실적 반등에 나설 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

SM6는 출시 첫해인 2016는 5만8804대를 판매하며 차별화된 '프리미엄 중형세단'으로 인기를 얻었다. 이번 모델에 대해 르노삼성차는 고객들의 요구를 적극적으로 반영해 페이스리프트 수준을 뛰어넘는 극적인 변화를 완성했다고 설명했다.

SM6의 가장 큰 강점인 외관 디자인은 더욱 화려해졌다. 내외장 디테일을 보강해 세련미를 강조했으며, 하이랜드 실버, 샌드 그레이, 빈티지 레드 등 신규 외장 컬러 추가했다. 특히, 다이내믹 턴 시그널을 포함한 새로운 라이트 시그니처를 채택해 외관 디자인의 미적감각과 완성도를 더욱 높였다.

뿐만 아니라 일부 국산 대형 고급세단 및 수입 프리미엄 브랜드에 적용되는 'LED 매트릭스 비전' 헤드램프를 동급 최초로 선보인다. 이는 전방 카메라가 주행 상황을 스스로 인식하고, 상향등 내부 LED(좌·우 각 18개씩, 총 36개)를 다중 제어하여 영역별 밝기를 정교하게 조정하는 첨단 라이팅 시스템으로서, 운전자의 시야 확보는 물론 마주 오는 차량 운전자의 눈부심까지 방지하여 한 차원 높은 주행 안전성을 제공한다.

가장 크게 바뀐 부분은 엔진이다. 더 뉴 SM6에는 1.8ℓ 가솔린 터보(Tce 300), 1.3ℓ 가솔린 터보(Tce 260) 등 두 종의 새로운 엔진과 LPG모델인 2.0ℓ LPe 등 총 3가지 엔진이 탑재됐다.

TCe 300은 르노그룹의 고성능 브랜드 알핀과 르노 R.S. 모델에 탑재되는 엔진으로, 225 마력의 강력한 힘과 동급 최대 토크 30.6kg·m(300Nm)의 성능을 보여준다. 최대 토크는 200rpm에서 4800rpm에 이르는 넓은 구간에서 발휘되어 드라이빙의 즐거움을 맛볼 수 있다는 설명이다.

TCe 260은 르노그룹과 다임러가 공동개발한 신형 4기통 1.3ℓ 터보 직분사 가솔린 엔진이다. 최고출력 156마력, 최대 토크 26.5kg·m(260Nm)의 성능으로 특히, 실용 주행 영역인 1500~3500 rpm 구간 내에서 우수한 파워와 토크를 발휘한다. 연비는 13.6 km/ℓ로 국산 가솔린 중형세단 가운데 가장 좋은 수준을 유지한다. TCe 300과 TCe 260 두 가지 엔진에는 게트락의 7단 습식 듀얼 클러치 변속기가 적용된다.

뜨거운 감자였던 승차감도 개선됐다는 설명이다. 더 뉴 SM6는 프런트와 리어 댐퍼에 모듈러 밸브 시스템(MVS)를 적용해 감쇠력을 부드럽게 제어한다. 또한 리어 서스펜션에 대용량 하이드로 부시를 적용해 노면 진동을 효과적으로 차단한다. 르노삼성차는 MVS와 하이드로 부시의 정교한 조화로 유럽 감각의 예리한 핸들링 성능은 물론, 안락한 승차감까지 경험할 수 있다고 소개했다.

주행 보조 시스템도 대폭 보강했다. 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)와 새로 추가된 차선 유지 보조(LCA)를 통해 자율주행1단계 수준의 드라이빙 성능을 구현한다. 이 외에도 보행자·자전거 탑승자 감지가 가능한 긴급제동 보조(AEBS), 차선이탈 방지보조(LKA), 후방 교차충돌 경보(RCTA) 등이 추가되었다.

인테리어 디자인은 동급 최고수준의 10.25인치 TFT 클러스터와 9.3인치 이지 커넥트를 통해 첨단 공간으로 완성했다. 특히, 9.3인치 이지 커넥트는 통신형 T맵을 적용한 동급 최초 세로형 디스 플레이로서, 스마트폰 사용에 익숙한 사용자를 배려했다. 기본적인 기능은 터치 방식으로 스마트폰 사용에 익숙한 사용자를 고려하되, 운전자들이 자주 사용하는 공조기능은 물리버튼으로 별도 분리하여 사용 편의성을 개선했다.

더 뉴 SM6 가격은 TCe 260 ▲SE 트림 2450만 원 ▲SE Plus 트림 2681만 원 ▲LE 트림 2896만 원 ▲RE트림 3112만 원 ▲프리미에르 3265만 원. TCe 300 ▲LE 트림 3073만 원 ▲프리미에르 3422만 원. LPe ▲SE 트림 2401만 원 ▲SE Plus 2631만 원 ▲LE트림 2847만 원 ▲RE 트림 3049만 원(개소세 3.5% 기준)이다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 "더 뉴 SM6는 새로운 엔진과 최신 멀티미디어 시스템, 새로운 주행보조장치와 첨단 라이팅 시스템, 그리고 한단계 업그레이드한 승차감으로 새로운 면모를 갖췄다"라며, "2016년 출시 이후 4년간 14만 3000여 대를 판매한 저력을 발판으로, 국내 중형 세단 시장에 다시 한번 돌풍을 일으킬 것으로 기대한다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr