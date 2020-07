영등포 미래 100년, 제2의 르네상스를 위한 역사 집대성

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 14일 정치·행정·문화 등 각 분과별로 영등포 역사를 집대성하는 '영등포구지 발간 자문위원회' 출범 및 위촉식을 가졌다.

구지(區誌)는 선사시대부터 현대까지 해당지역에서 발생한 역사를 집대성한 기록서 일체를 말한다.

구는 영등포구지 발간을 통해 자랑스러운 과거의 역사와 발전된 현재의 모습을 조명, 미래 100년을 향한 영등포 제2의 르네상스의 발판을 삼기 위해 이번 구지 편찬을 추진하게 됐다.

구는 지난 1991년 서울시 최초로 구지를 발간한 바 있으나, 30년이 지난 현재의 발전 모습이 누락되고 기존 구지가 대부분 한자로 기술되어 있어 일반인이 접근하는 데 다소 어려움이 있었다.

이에 기존자료를 개정, 1991년부터 2019년까지의 정치·행정·문화 등 각 분야에 걸친 영등포구 역사를 증보, 보다 탄탄한 구성과 내실 있는 구지 발간을 위해 이번 영등포구지 발간 자문위원을 위촉하게 됐다.

자문위원회는 총 41명의 각 분야 학식과 경험이 풍부한 전문가, 영등포 역사에 관심이 많고 구민의 신망이 두터운 지역활동가로 구성됐다.

자문위원은 구지 발간 완료시까지 활동, ▲영등포구지의 전반적인 구성 및 편찬방향 제시 ▲영등포의 역사, 정치, 경제, 사회, 문화 등에 대한 자문 ▲연구용역 진행에 따른 구술, 인터뷰 등 집필 자료 지원 등 중추적인 역할을 할 계획이다.

구는 지난 3월부터 구지 발간을 위한 연구용역을 시작해 발간을 위한 자료수집, 사료검토, 세부계획을 수립 중에 있으며, 자문위원들의 다양하고 전문적인 자문을 수렴·적극 반영하여 완성도 높은 구지 제작에 힘을 보탤 예정이다.

영등포구지는 서울시립대 산학협력단의 전문적인 용역시행과 자문의원의 지속적인 지원으로 내년 6월 발간을 목표로 하고 있다.

발간 이후 지역내 학교 및 도서관에 배부, 교육자료로 활용하고 동주민센터, 영등포문화재단 등 지역 시설과 타 자치구에도 배부, 구 홍보자료로 활용할 예정이다.

또, 향후 정책을 입안하거나 사업계획을 수립할 때 기초자료로 활용할 수 있길 기대하고 있다.

이번 위촉식에 참석한 한 자문위원은 “영등포구는 근대화 과정에서 산업화와 민주화를 선도한 지역이다. 과거 한강의 기적을 이끈 영등포의 역사, 문화를 복원하고 증보하는 데 한 역할을 할 수 있게 돼 영광”이라고 밝혔다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구는 정치·금융·교통의 중심지로 기억해야 할 역사와 전통이 가득한 도시”라며 “영등포구지가 구민분들의 자긍심과 서울 3대도심의 위상을 드높일 수 있도록 자문위원들의 풍부한 식견과 지혜를 오롯이 담아주길 바란다”고 전했다.

