속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 행정부가 오는 가을 학기에 100% 온라인 강의만 듣는 학교 유학생의 비자를 취소하는 내용을 골자로 한 새 이민규정을 철회한다고 법원이 14일(현지시간) 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다.

통신에 따르면 매사추세츠주 앨리슨 버로 연방지방법원 판사는 이날 하버드대, 매사추세츠공대(MIT)가 이번 이민 규정 개정에 맞서 정부에 제기한 소송에 대해 정부측과 이같이 합의했다고 밝혔다.

미 국토안보부 산하 이민세관단속국(ICE)은 지난 6일 모든 강의를 온라인으로만듣는 유학생의 비자 취소 또는 신규 비자 중단 등을 골자로 한 '학생 및 교환방문자프로그램'(SEVP) 규정 개정 방침을 밝힌 바 있다. 이 방침이 나오기 직전 하버드 대학교는 오는 가을학기의 모든 수업을 100% 온라인으로만 진행한다고 발표했었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr