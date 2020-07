[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 황신혜가 모델인 딸 이진이에 대한 애정을 드러냈다.

14일 이진이는 자신의 인스타그램에 "지니콘 봤죵?"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 이진이가 여러 장소에서 찍은 다양한 모습이 담겨 있었다

이진이의 SNS에 사진이 업데이트되자 2분 만에 엄마 황신혜는 "넹 봤어용♥♥♥"라는 댓글을 남기며 딸 사랑을 드러냈다.

한편, 이진이는 모델로 활발히 활동하고 있다.

이진이는 '고교 10대 천왕', '전지적 짝사랑 시점 시즌3', 드라마 스테이지-직립 보행의 역사' 등에 출연한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr