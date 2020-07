[아시아경제 문채석 기자]

▶국제개발협력센터 소장 권율 ▶신남방경제실장 이권형 ▶정책분석팀장 정지원 ▶글로벌전략팀장 문진영 ▶동남아대양주팀장 라미령 ▶신통상전략팀장 이규엽 ▶무역투자정책팀장 구경현 ▶경영지원팀장 강성일 ▶예산운영팀장 한상윤

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr