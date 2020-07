중기부, 지역 창업 활성화 지원 ‘로컬크리에이터’ 추가 모집

지역 창업 활성화 위한 추경예산 44억원으로 140개팀 추가 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 지역 가치를 높이고 경제 활성화를 이끌어갈 로컬크리에이터 140개 팀을 추가로 모집한다고 13일 밝혔다. 이번 추가 지원은 3차 추가 경정 예산 44억원이 확정됨에 따라 지역 청년 창업 기회 확대를 위해 진행된다.

‘로컬크리에이터 활성화 사업’은 지역 자원과 문화적 자산, 지리· 산업적 특성에 혁신 아이디어를 접목해 새로운 지역 가치를 창출하는 창업가 발굴 및 육성을 위해 올해 신설됐다. 지난 상반기 첫 모집에 3096개 팀이 지원해 22:1의 높은 경쟁률을 기록하는 등 지역 청년 창업가들이 많은 관심을 보였다.

이번 지원은 일반형과 민간투자연계형으로 나누어 추진된다. ▲일반형은 예비창업자 또는 업력 7년 이하 창업기업이 대상이며, 총 120개 팀을 선정해 최대 3000만원을 지원한다. 이들 중 약 10%는 규제 특례 적용을 통한 사업화 성공 가능성을 높이기 위해 지역특구 특화산업관련 창업자를 우선 선발해 연계 지원할 계획이다. ▲민간투자연계형은 민간투자 3000만원 이상 유치 실적이 있는 창업기업이 대상으로, 총 20개 팀을 선정해 최대 5000만원을 지원한다.

중기부는 “코로나19 이후 라이프 스타일이 지역 중심으로 변화하고 있어 지역 기반 혁신 창업가인 로컬크리에이터의 역할이 더욱 중요해질 것”이라며 “향후 로컬크리에이터의 지속 가능 성장을 위한 지원을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr