CJ올리브영, '말랄라의 날' 기념 소녀교육 홍보 캠페인

[아시아경제 차민영 기자] CJ올리브영이 7월 12일인 ‘말랄라의 날’을 맞아 오는 16일까지 ‘유네스코 소녀교육 캠페인’을 펼친다고 10일 밝혔다.

말랄라의 날은 유엔이 2014년 최연소 노벨 평화상을 수상한 여성 인권 운동가 말랄라 유사프자이의 뜻을 기려 소녀교육 문제를 공론화하기 위해 지정한 기념일이다.

CJ올리브영은 2014년부터 개발도상국 소녀들에게 교육의 기회를 제공하기 위해 유네스코와 손잡고 소녀교육 캠페인을 전개해왔다. 이를 통해 소녀들이 자신의 삶을 개척하고 사회의 일원으로 성장할 수 있도록 돕는다. 2018년부터는 열악한 환경을 극복하고 많은 이들에게 희망의 메시지를 전하는 말랄라의 날을 기념하기 위한 일환으로 다양한 나눔 활동을 진행해 왔다.

이번 캠페인 기간 동안 CJ올리브영은 공식 인스타그램과 페이스북을 통해 말랄라의 날을 알리고 캠페인의 중요성을 담은 콘텐츠를 선보인다. 이와 함께 고객들이 직접 참여해 개발도상국 소녀들에게 응원의 메시지를 전할 수 있는 댓글 이벤트를 진행한다. 참여자 1명당 일정 금액을 유네스코에 기부하며 추첨을 통해 CJ 기프트 상품권을 증정한다.

CJ올리브영 관계자는 “말랄라의 날을 맞아 고객들이 좀더 쉽게 나눔에 참여할 수 있도록 온라인 채널을 통한 캠페인을 기획했다”며 “일상의 작은 행동이 모여 큰 나눔의 가치를 창출하는 문화를 적극 전파해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, CJ올리브영이 유네스코 소녀교육 캠페인을 통해 조성한 기부금은 지난해 말 기준 약 15억원에 달한다. 캠페인 동참 고객은 2200만명이다. 올해부터는 아이들과미래재단과 협업해 국내 보호종료아동 교육 지원 사업도 본격 전개하며 국내외 소외 계층 여성을 위한 나눔 활동을 지속해나갈 예정이다.

