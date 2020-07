미래비전ㆍ교통ㆍ생활인프라까지 완벽한 와룡로 중심 ‘죽전역 태왕아너스’ 17일 오픈

-도시철도 2호선 죽전역 도보거리, 풍부한 도심생활 인프라

-7월 21일 특별공급, 22일 1순위, 23일 2순위 청약접수



정부의 전매제한 확대시행으로 7월 중 분양물량이 쏟아지면서 많은 분양단지 중에서도 알짜단지를 고르려는 수요자들이 생활이 편리한 도심에서도 미래가치가 확실한 주거지인 와룡로를 주목하고 있다.

그 중에서도 ‘죽전역 태왕아너스’는 서대구 개발수혜는 물론 교통, 교육, 생활 인프라가 완벽하게 갖춰진 입지와 특화된 제품으로 관심을 끌고 있는 단지다.

죽전네거리와 본리네거리를 잇는 와룡로의 중심에 위치하는 ‘죽전역 태왕아너스’는 서대구권 개발호재로 인해 가치상승을 노리고 있는 수요자들의 주목을 받고 있다.

대구시 신청사가 구,두류정수장 부지로 이전 확정되고 서대구 교통과 물류의 핵심이 될 서대구KTX역사가 빠르면 내년 9월 개통을 앞두고 있다. 또한 서대구KTX역을 중심으로 복합환승센터, 공항터미널, 첨단벤처밸리, 문화?상업?주거복합타운, 수변공원 등이 조성되는 서대구역세권 개발 사업도 가속화되고 있다.

‘죽전역 태왕아너스’는 서대구권의 핵심 개발사업의 수혜단지로 개발호재를 누릴 수 있을 뿐만 아니라 도심의 풍부한 생활 인프라가 완벽하게 갖추어진 자리에 위치해 주거만족도도 높다.

먼저 대구도시철도 2호선 죽전역이 도보거리에 위치하고 있다. 그리고 달서구와 수성구를 가로지르는 달구벌대로와 대구의 남쪽과 서대구KTX역사를 잇는 와룡로, 장기로를 통해 대구 어디로든 빠르게 움직일 수 있다. 또한 남대구IC, 성서IC와 가까워 시외로의 출입도 편하다.

교육과 생활환경도 우수하다. 도보거리에 덕인초를 비롯하여 새본리중, 효성중?여고, 대건중?고 등 초중고가 가까이 있고, 이마트 감삼점은 도보로 이용할 수 있다. 홈플러스 성서점도 인근에 위치하고 다양한 상업시설과 병원, 금융시설이 인접하고 있다. 와룡로를 따라가면 체육시설과 산책로 등을 이용할 수 있는 학산공원과 대구에서 가장 큰 공원인 두류공원도 편하게 이용할 수 있다.

또한 ‘죽전역 태왕아너스’는 특화된 제품으로 수요자들의 관심을 받고 있다. KT AI아파트 시스템을 도입하여 스마트아파트를 실현했는데, 스마트폰으로 가전기기, 홈IoT시스템을 제어하고 인공지능 스피커를 통해 홈네트워크제어, 지식검색, 음악감상 등 다양한 기능을 말로 명령하여 실행할 수 있다. 그리고 원패스단말기만 지니고 있으면 지하주차장 차량위치확인, 동출입구 자동문열림, 1층 엘리베이터호출이 가능한 원패스시스템을 도입하여 생활의 편리함을 더해준다.

그리고 미세먼지 등 다양한 오염물질을 차단해 주는 청정시스템을 도입했다. 각 세대 현관에 설치되는 에어샤워 청정기는 부유 미세먼지를 헤파필터로 제거하고 브러쉬 청정기는 흡착된 미세먼지를 흡입제거하여 오염된 먼지가 실내로 유입되는 것을 방지해 주는 시스템이다.

평면설계에 있어서도 다양한 수요자의 요구를 조사하여 실용적이고 특화된 공간을 선보인다. 넉넉한 수납이 가능한 현관 워크인클로젯, 다양한 생활용품을 넣을 수 있는 팬트리, 수납을 강화한 입식형 화장대가 있는 파우더룸, 시스템가구가 설치된 워크인드레스룸 등 수납공간을 실용적으로 설계했다. 그리고 주방 옆에는 작은 서재나, 미니 오피스공간으로 활용할 수 있는 오픈데스크 공간이 있어 부부들만의 공간으로 사용할 수 있도록 했다.

‘죽전역 태왕아너스’는 달서구 본리동 1-4번지 일원 지하4층~지상41층 규모로 84㎡A 162세대, 84㎡B 68세대와 오피스텔 84㎡OA 38실, 84㎡OB 38실 등 모두 306세대로 구성된다.

7월 17일 모델하우스를 오픈하며, 7월 21일 특별공급을 시작으로 22일 1순위, 23일 2순위 청약을 접수한다.

