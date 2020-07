코스피, 기관 ‘사자’에 3일 연속 오르며 2180선 회복… 코스닥 1%↑

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 기관 투자자의 순매수에 3거래일 연속 상승 흐름을 이어가며 2180선을 회복했다. 코스닥 지수 역시 1% 이상 오르며 장을 마쳤다.

6일 코스피는 전일 대비 35.52포인트(1.65%) 상승한 2187.93으로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반부터 강보합을 보이다 오전 10시30분 이후 상승폭을 꾸준히 확대하며 2180선에서 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 6235억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 3601억원, 2615억원 순매도했다.

업종별로는 서비스업(4.24%), 의료정밀(4.14%), 전기,전자(2.39%), 운송장비(2.39%) 등이 올랐고, 의약품(-1.15%), 섬유,의복(-0.27%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 995,000 전일대비 51,000 등락률 +5.40% 거래량 137,714 전일가 944,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (5.40%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 204,500 전일대비 9,000 등락률 +4.60% 거래량 335,401 전일가 195,500 2020.07.06 15:30 장마감 close (4.60%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,400 등락률 +2.61% 거래량 19,736,200 전일가 53,600 2020.07.06 15:30 장마감 close (2.61%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 2,300 등락률 +2.32% 거래량 1,178,089 전일가 99,200 2020.07.06 15:30 장마감 close (2.32%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 6,500 등락률 +2.21% 거래량 1,340,552 전일가 294,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (2.21%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 7,000 등락률 +1.84% 거래량 514,021 전일가 381,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (1.84%) 등이 상승한 반면 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 10,000 등락률 -3.68% 거래량 1,386,077 전일가 272,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (-3.68%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 17,000 등락률 -2.20% 거래량 248,135 전일가 771,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (-2.20%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,356,000 전일대비 24,000 등락률 -1.74% 거래량 33,785 전일가 1,380,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (-1.74%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 576종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 267종목은 내렸다. 60종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 1% 이상 오르며 3일 연속 상승 흐름을 이어갔다. 이날 코스피와 마찬가지로 상승 출발한 코스닥 지수는 장 초반 등락을 반복하며 혼조세를 보이다가 오전 9시30분께 상승 전환한 이후 장중 꾸준히 1% 이내 상승폭을 유지했고, 전 거래일 대비 7.72포인트(1.03%) 오른 759.90으로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 788억원 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 601억원, 153억원 순매도했다.

업종별로는 종이,목재(7.48%), 일반전기전자(2.92%), 디지털컨텐츠(2.83%) 등이 올랐고, 기타제조(-0.85%), 유통(-0.29%), 인터넷(-0.11%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 12,500 등락률 +10.12% 거래량 249,436 전일가 123,500 2020.07.06 15:30 장마감 close (10.12%)가 급등했고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,300 전일대비 12,400 등락률 +9.93% 거래량 1,898,246 전일가 124,900 2020.07.06 15:30 장마감 close (9.93%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 274,000 전일대비 14,100 등락률 +5.43% 거래량 446,267 전일가 259,900 2020.07.06 15:30 장마감 close (5.43%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 495,000 전일대비 9,000 등락률 +1.85% 거래량 56,710 전일가 486,000 2020.07.06 15:30 장마감 close (1.85%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 115,400 전일대비 1,700 등락률 +1.50% 거래량 85,986 전일가 113,700 2020.07.06 15:30 장마감 close (1.50%) 등도 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 2,200 등락률 -1.66% 거래량 3,197,545 전일가 132,200 2020.07.06 15:30 장마감 close (-1.66%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,200 전일대비 1,100 등락률 -1.20% 거래량 343,884 전일가 91,300 2020.07.06 15:30 장마감 close (-1.20%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,100 전일대비 800 등락률 -0.65% 거래량 330,632 전일가 123,900 2020.07.06 15:30 장마감 close (-0.65%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 774종목이 올랐고, 하한가를 기록한 1종목을 포함한 476종목은 내렸다. 85종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr