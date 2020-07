'콘돔 끼우기' 시연하려던 고교 교사 학부모 항의에 취소

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 전남 담양 모 고등학교 교사가 성교육 수업을 위해 학생에게 콘돔을 가져오라 하고, 본인은 바나나를 준비하겠다고 했다가 학부모 항의로 해당 수업을 취소했다.

6일 해당 고등학교에 따르면 이 학교 교사 A(30대)씨는 지난주 1학년 기술·가정 수업 시간에 임신과 출산 단원을 설명하기 위해 학생들에게 콘돔을 준비하게 했다.

이어 A 교사 자신은 바나나를 준비해 다음 수업 시간에 '콘돔 끼우기 시연'을 하겠다고 학생들에게 전했다.

남녀 공학인 해당 학교는 남녀가 같은 반에 편성돼있다.

이 사실을 전해 들은 학부모들이 학교 교장과 해당 교사에게 전화를 걸어 항의했고, 결국 교사는 해당 수업을 취소했다.

이 학교 교장은 "해당 교사는 자세하게 성교육을 하는 것이 교육적 효과가 있을 것으로 판단했다가 학부모 지적을 수긍해 수업을 취소했다"라며 "학교장으로서 해당 교사에게 주의를 주겠다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr