◆ 남영비비안=100원→500원 주식병합 결정

◆ 평화홀딩스=32억원 규모 채무보증 결정

◆ 키위미디어그룹=수호이미지테크놀로지 주식 취득

◆쌍용양회공업=김기배 사외이사 퇴임

◆ 에이프로젠 KIC=단기차입금 525억원 증가

◆에이프로젠 KIC=에이프로젠제약 주식 525억원에 추가취득

