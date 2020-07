경북도교육청, 원격수업 발전방안 '웹 세미나' … 실시간 중계

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 오는 6일 '포스트 코로나' 시대를 맞아 웹 사이트를 통한 영상으로 원격수업 방안을 탐색하는 '경북형 수업 실태 분석 및 발전 방안 웨비나'를 개최한다고 4일 밝혔다.

'웨비나'는 웹(Web)과 세미나(seminar)의 합성어로, 웹 사이트에서 행해지는 실시간 혹은 녹화의 양방향 멀티미디어 프레젠테이션을 뜻한다. 이날 행사는 도교육청 공식 유튜브 맛쿨멋쿨TV와 페이스북을 통해 실시간으로 중계된다.

이날 웨비나에는 봉화 동양초 양만주 교사의 진행으로 임종식 교육감, 한국교육학술정보원 김진숙 교육서비스본부장, 구미 덕촌초 정기효 교감, 칠곡 북삼초 이희명 교사 등 원격수업 관련 전문가 패널들이 참여한다.

경북교육청은 원격수업과 관련한 학교 현장과 구성원의 목소리를 듣기 위해 지난 6월 중에 설문 조사를 실시했다. 당시 설문 조사는 1만9752명이 참가해 높은 관심을 보인 가운데 학교 방문과 집단심층면접을 통해 이뤄졌다.

경북교육청은 이번 웨비나를 통해 온-오프라인의 새로운 교수·학습 방법, 시·공간의 한계를 넘는 학습 경험, 개인별 맞춤형 원격으로 비상 상황에서도 안정적으로 대응할 수 있는 경북형 원격수업 방안을 제시할 예정이다.

임종식 교육감은 "이번 웨비나를 통해 지금까지 실시한 원격수업을 꼼꼼하게 되돌아보고 함께 나아가야 할 방향을 고민하는 귀한 시간이 되길 바란다"며 "디지털 인프라 구축, 교수·학습 방법 혁신으로 교육 격차를 해소하고, 교사의 원격수업을 강화하는 등 미래교육의 새 장을 열어나가겠다"고 강조했다.

