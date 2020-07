"현재 코로나19 전파속도, 대구·경북 때보다 빠르다"

[아시아경제 조현의 기자] 방역당국은 현재 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전파 속도가 2∼3월 대구ㆍ경북지역 유행 당시보다 빠른 것으로 보고 있다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 4일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "일선의 역학조사관들이 '지난번 대구ㆍ경북에서 유행이 발생했을 때보다 코로나19 전파속도가 더 빠르다'는 얘기를 한 것을 들은 바가 있다"며 말했다.

권 부본부장은 코로나19 바이러스 일부 변이그룹의 경우 전파력이 더 높은 것으로 추정된다는 미국 연구진(듀크대ㆍ로스앨러모스국립연구원 등)의 연구 결과를 거론하면서 "코로나19 바이러스 중 GH에 해당하는 유형의 전파력이 6배 정도 높아졌다는 논문이 나왔다"고 전했다.

권 부본부장에 따르면 유럽과 미국을 거쳐 세계적으로 유행하고 있는 GH 유형은 국내에서도 5월 초 이태원 클럽발(發) 유행부터는 대부분 발견되고 있다.

앞서 지난 2∼3월 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 대구교회와 경북 청도 대남병원 관련 확진자의 검체 67건에서는 V그룹의 바이러스가 발견됐다.

권 부본부장은 코로나19 바이러스 변이그룹의 전파력 세기와 관련해 사견임을 전제로 "유행이 지속할수록 적응을 하면서 바이러스의 전파력이 올라가는 것은 자연적인 귀결이 아닐까 생각한다"고 말했다.

이어 "그나마 다행인 것은 (GH)바이러스의 병독력과 치명률이 올라간 것은 아니고 또 코로나19 바이러스에 대응하는 중화 항체가 GH 유형에 대해서도 대응을 한다는 결과도 나와 있다"고 덧붙였다.

