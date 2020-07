테바 #이주영, 젝시믹스 #코스닥[HOT스타일]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▶슈마커의 독점 브랜드인 '테바'가 배우 이주영과 함께 #용기를냅시다 캠페인을 전개한다. ▶액티브웨어 '젝시믹스' 브랜드를 필두로 한 '엑스코페레이션이' 코스닥 시장에 입성한다.

테바, 배우 이주영과 함께 착한 플라스틱 캠페인

대한민국 최초 슈즈 멀티샵 슈마커의 독점 수입 브랜드 '테바(TEVA)'에서 플라스틱 용기의 올바른 분리배출을 유도하는 '#용기를냅시다 챌린지'를 진행한다.

테바(TEVA)의 #용기를냅시다 챌린지는 지난달 23일부터 배우 이주영과 데이즈데이즈의 CEO이자 서퍼인 유혜영, 모델 제임스 리 멕퀸 등 다양한 직업군의 앰버서더들과 함께 시작됐다. 테바가 제안하는 #용기내기 3가지 방법을 따라 올바르게 분리배출한 재활용 용기를 들고 손등 브이를 한 사진을 찍고 챌린지에 참여하고 싶은 친구들을 지목(태그)한 후 캠페인명 '#용기를냅시다'와 '#TEVA'를 해시태그해 포스팅하면 참여 완료된다.

이번 챌린지에 참여한 앰버서더들의 착화 제품인 '20S 테바샌들'을 슈마커 오프라인 매장과 온라인몰에서 구매한 고객대상으로 반다나, 키체인, 뱃지, 스티커 등으로 구성된 ‘20S 사은품 패키지’를 선착순 증정한다.

젝시믹스, 코스닥 상장

미디어커머스 기업 브랜드 엑스코퍼레이션이 지난 2일 한국거래소 코스닥시장본부의 상장예비심사를 통과하고 코스닥 시장 입성을 위한 본격적인 준비에 들어갔다.

지난 2017년 설립된 브랜드엑스코퍼레이션은 자체 연구를 통해 일상과 밀접한 브랜드를 개발하고, 이를 소셜 네트워크 마케팅 노하우를 통해 판매하는 제조 기술 기반의 미디어커머스 기업이다. 또한, 온라인 D2C(직접 판매)로 판매하며 언택트 주식으로 떠오르고 있고, D2C로 판매하는 모델로 높은 영업이익을 만들며, 코스닥에서 큰 흥행을 만들 것으로 예상된다.

현재 액티브웨어 브랜드 젝시믹스를 필두로, 위생습관 브랜드 휘아, 남성 라이프스타일 브랜드 마르시오디에고, 어반 액티브웨어 브랜드 믹스투믹스, HMR(가정간편식) 브랜드 쓰리케어 등 다양한 브랜드를 전개하며 소비 트렌드를 이끌고 있다.

회사는 이달 중 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출할 계획이다. 삼성증권과 대신증권이 공동 대표주관사다.

