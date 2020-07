CJ ENM, 8월 6일 IR 개최

[아시아경제 전진영 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 113,700 전일대비 2,800 등락률 +2.52% 거래량 114,094 전일가 110,900 2020.07.03 15:30 장마감 close 이 오는 8월 6일 국내외 주주 및 애널리스트를 대상으로 기업설명회(IR)을 개최한다고 3일 공시했다.

회사 측은 “2020년 2분기 경영실적을 발표하기 위한 목적”이라고 밝혔다. 이번 기업설명회는 컨퍼런스콜(전화회의) 방식으로 이뤄지며, 이날 설명회에서는 경영실적 발표 및 질의응답이 있을 예정이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr