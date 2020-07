◆당신은 타인을 바꿀 수 없다= 저자는 타인을 설득하려는 섣부른 시도가 위험하다고 경고한다. 심리적 공감대가 형성되지 않은 상태에서 상대의 가치관을 공격한다는 이유에서다. 여기서 공감이란 마음에서 우러난 느낌이나 기분이 아니다. "타인의 마음을 움직이려면 먼저 같은 편이 돼라!"(코르넬리아 슈바르츠ㆍ슈테판 슈바르츠 지음/서유리 옮김/동양북스)

◆그림자의 빛= 주체의 윤리, 교차성과 억압의 복잡성 등 21세기 사상의 주요 개념을 바탕으로 2000년대 소설의 형질 변화를 조망한다. 한국 문학을 소환하는 그림자 궤적을 따라 그 정면과 이면을 점검한다. 문학의 본질과 시대성의 사유를 좇는 과정이다. 모순 안에 내재하는 열린 가능성을 알아보며 절망 속에서도 힘들게 작동하는 희망을 비춘다.(김미현 지음/민음사)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr