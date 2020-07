간접 체험하고 '질러'…체험도, 소비도 '언텍트'

[아시아경제 김종화 기자]소비는 물론 체험도 언텍트로 하는 시대다. 연이은 '집콕'으로 일상생활이 변하면서 여행도, 소비도 랜선으로 하는 랜선여행, 랜선소비의 시대가 본격화된 것이다.

이 맘 때쯤이면 한창 해외여행 준비하던 이들은 집으로 떠나는 휴가를 계획하고 여행하고 싶은 나라의 영상을 보며 '랜선여행'을 한다. SNS를 통해 과거에 다녀왔던 해외여행 영상을 올리거나 가고 싶은 나라에 가 있는 본인의 모습을 합성해보면서 또 다른 즐길거리로 승화시키고 있다.

소비 트렌드는 오프라인에서 온라인으로 옮긴지 오래다. 여러 매장을 직접 가서 둘러보는 대신 온라인을 통해 간접적으로 제품이나 서비스를 체험해보고 구매를 결정한다. 간접 체험을 통해 제품정보를 꼼꼼하게 비교할 수 있고 그 자리에서 바로 구매 결정을 하지 않아도 된다는 장점이 있다.

오프라인에서는 확인하기 어려웠던 상품 설치 정보나 연출 방식 등 소비자의 궁금증을 풀어주기 위해 다양한 정보를 제공한다. 또 실시간으로 제품을 소개하는 라이브 영상을 통해서는 상품에 대한 궁금증을 바로 묻고 답변 받을 수 있다. 비대면으로 제공되는 정보를 통해 부담은 줄인 스마트한 소비가 가능해졌다.

◆지누스, 오늘의집과 협업해 생생한 '오!리뷰' 공개

온라인 채널을 주력하고 있는 글로벌 가구 브랜드 지누스는 소비자에게 더 자세하고 생생한 리뷰를 제공하고자 오늘의집과의 협업을 통해 오늘의집 공식 에디터가 직접 작성한 '오!리뷰' 콘텐츠를 공개했다. 오늘의집 에디터가 상자로 배달 온 지누스 제품을 직접 설치한 후 실제로 사용해본 생생한 소감을 보여준다.

또 제품에 관심을 가진 소비자가 궁금해 할 내용과 인테리어 관련 부가적인 연출 팁을 공유한다. 합리적인 가격, 높은 제품 품질, 배송 편의성 등 삼박자를 고루 갖춰 현재 오늘의집 매트리스 카테고리에서 1위, 전체 카테고리에서는 역대 베스트 2위에 올라있다. 8000개 가까운 리뷰와 4.6이라는 높은 별점으로 오늘의집 유저들에게 인정받고 있다.

◆SK매직, 인기 유튜버와 '라이브 커머스' 진행

SK매직은 온라인을 통한 소비자와의 소통을 강화하기 위해 라이브 커머스 '매직 라이브 쇼'를 론칭했다. 매직 라이브 쇼는 모바일 애플리케이션 SK매직몰과 공식 페이스북, 유튜브 채널 등을 통해 소비자와 실시간 소통하며 진행되는 모바일 판매 서비스다.

지난 16일 첫 방송에서 가전 분야 인기 유튜버 '가전주부'와 함께 히트상품 '트리플케어 식기세척기'를 선보였다. 60분간 평균 3500명이 동시 접속해 방송을 시청했으며, 총 접속자 수는 9200명을 넘어섰다. 소비자의 궁금증을 해결하기 위한 실시간 Q&A, 유튜버 가전주부가 직접 전하는 제품 실 사용기 등으로 구성된 방송을 통해 300대 이상의 제품이 판매되며, 소비자들로부터 큰 호응을 얻었다.

◆레이디가구, 집에서 둘러보는 '온라인 쇼룸관' 오픈

레이디가구는 최근 판교 쇼룸을 집에서도 둘러볼 수 있는 '온라인 쇼룸관' 서비스를 개설했다. 온라인 쇼룸관 서비스는 PC나 스마트폰을 통해 경기 판교에 위치한 레이디가구 오프라인 쇼룸을 360도 VR(가상현실)로 간접 체험할 수 있다.

오프라인 공간을 이미지로 구현해 VR화면에서 원하는 제품 이미지를 선택하면 제품 상세페이지로 연결된다. 제품별 컬러, 소재, 사이즈 등 제품 정보를 확인할 수 있고 동영상 콘텐츠와 실제 구매 고객의 후기, 인테리어 정보를 제공한다.

고객이 직접 가구를 배치한 공간 이미지를 살펴보고 인테리어 아이디어도 얻을 수 있다. 제품 정보 및 기능, 고객이 자주 묻는 질문과 답변도 함께 살펴볼 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr