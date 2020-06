[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 엔지스테크널러지 엔지스테크널러지 208860 | 코스닥 증권정보 현재가 6,090 전일대비 100 등락률 +1.67% 거래량 72,416 전일가 5,990 2020.06.30 15:30 장마감 close 에 대해 주권관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시를 이유로 불성실공시법인 지정 예고를 30일 공시했다. 불성실공시법인 지정 여부를 결정하는 시한은 2020년7월23일까지다.

해당 공시와 관련해 불성실공시법인으로 지정되고 부과벌점이 5점 이상이면 1일 동안 매매 거래가 정지될 수 있다. 지난 1년간 엔지스테크널러지의 불성실공시법인 부과 벌점은 0점이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr