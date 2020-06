[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도교육청이 사립유치원 안정화를 위해 3∼4월 운영비로 913곳에 총 128억원을 추가 지원한다고 30일 밝혔다.

경기교육청은 코로나19가 장기화하면서 정부 지원에도 불구하고 사립유치원이 운영난이 해소되지 않음에 따라 전국 시ㆍ도 교육청 중 유일하게 추가 지원을 결정했다고 30일 밝혔다.

경기교육청은 정부 지원금이 상한액에 미치지 못한 사립유치원을 대상으로 차액을 전부 지원한다.

앞서 교육부는 코로나19 확산으로 사립유치원들이 운영에 어려움을 겪자 3∼4월 교육 과정비와 방과후 과정비를 지원했다.

교육 과정비 지원 상한액은 14만원, 방과후 과정비는 2만4300원이다.

한편 도내 사립유치원 931곳 중 922곳이 신청했고 이 중 9곳만 상한액을 지원받았다. 나머지 913곳은 상한액에 미치지 못했다.

