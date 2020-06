통합당, 정부 부동산 정책에 독설…"청와대 참모진 모두 다주택자"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 "청와대 참모진 모두가 다주택자"라며 정부의 부동산 정책에 대한 비판을 쏟아냈다.

황규환 통합당 부대변인은 30일 논평을 통해 "일본처럼 집값이 폭락할 테니 집을 사지 말라는 대통령의 천금(千金)같은 말씀이 유독 청와대 참모진들의 귀에는 들리지 않았나 보다"며 이같이 지적했다.

지난해 12월 노영민 청와대 비서실장이 수도권 다주택 청와대 참모진들에게 "1채만 남기고 처분하라"고 했지만 반년이 지난 지금까지 청와대에 남은 6명 참모진 모두가 다주택 상태임을 지적한 것.

황 부대변인은 "정책과 현안에서는 대통령 말 한마디에 그렇게나 일사분란하게 움직이고 충심을 보여 왔던 청와대 참모진들이 그러나 자신들의 부동산 지키기에만은 예외였던 것"이라며 "공직은 유한하지만, 부동산은 무한하다는 비아냥이 나오는 마당이다"라고 꼬집었다.

황 부대변인은 "한 채 가지고 있는 사람은 투기꾼으로 몰아 세웠고, 청년들에게는 온갖 대출 규제로 집을 사지 못하게 했던 이 정권"이라며 "자신들은 이미 다주택자가 되어서는 서민들의 내집마련을 위한 희망사다리를 걷어차는 행동을 해서야 되겠는가"라고 비판했다.

그는"집을 여러 채 가진 것 자체로 문제가 될 수는 없다"며 "하지만 21번이나 누더기 대책을 쏟아내며 서민들에게서는 집 한 채 마련하려는 꿈조차 빼앗았던 이 정권이기에 국민들은 허탈한 심정을 감출 수가 없다"고 비판했다. 한편 문 정부의 21번째 부동산 정책인 6·17 부동산 대책을 둘러싸고 조정대상지역으로 지정된 지역들의 취소 요청이 잇따르고, 대출규제 소급 적용과 관련한 위헌 논란이 일면서 관련 청원이 줄을 잇고 있다.

