[인사] 한국언론진흥재단

▲ 경영기획실장 정민 ▲ 지역언론지원국장 장부영 ▲ 미디어진흥실장 오수정 ▲ 광고기획국장 최대식 ▲ 광고운영국장 황호출 ▲ 지역언론팀장 송남수 ▲ 미디어교육팀장 안계현 ▲ 광고전략팀장 김상용 ▲ 광고협력팀장 안익균 ▲ 광고컨설팅팀장 홍원철 ▲ 정부기관광고팀장 김용섭 ▲ 공공기관광고팀장 조대근 ▲ 지자체광고팀장 정문규 ▲ 공공법인광고팀장 서인식

