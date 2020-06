바로고, 프랜차이즈 가맹점주와 ‘상생 프로젝트’

첫 번째 파트너는 배달 삼겹살 브랜드 ‘직구삼’

[아시아경제 김희윤 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼 바로고는 직화구이 배달 삼겹살 브랜드 '직구삼'과 상생 프로젝트를 진행한다고 30일 밝혔다.

상생 프로젝트는 상점주, 라이더, 허브(지사) 간 상생을 기반으로 동반 성장 관계를 구축, 배달 생태계를 개선하고자 기획됐다. 올해 말까지 3탄으로 나뉘어 진행되는 프로젝트 1탄은 '사장님! 힘내세요' 프로모션으로 바로고와 직구삼 양사가 배달대행료와 원재료 비용 일부를 각각 지원해 직구삼 가맹점주의 부담을 덜어줄 계획이다. 2탄과 3탄은 바로고 라이더 대상 프로모션으로, 자세한 지원 내용은 올해 하반기에 공개될 예정이다.

바로고 관계자는 “이번 프로젝트는 배달 산업에 종사하는 구성원들이 함께 성장할 수 있음을 공감하는 데 의미가 있다”며 “더 많은 프랜차이즈와 상생 프로젝트를 진행할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

