관악구, 새내기 도시농부 위한 ‘도시농업지원센터’ 운영

도시농업상담사 배치, 도시농업 전반에 대한 정보 제공 및 상담 진행...농업기술교육, 농자재 보급 등 다양한 지원 통해 도시농업 활성화 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 도시농업지원센터(광신길 142)에서 도시농부를 위한 다양한 지원 프로그램을 운영하고 있다.

구는 서울시 단일면적 최대인 강감찬 텃밭(1만3760㎡)을 비롯한 총 71개소, 2만8000㎡의 서울형 도시텃밭과 양봉장을 운영하고 있으며 지난해 10월 1만5000㎡규모의 도시농업공원을 조성, 도시농업의 중심지로 자리 잡았다.

또 이달부터는 도시농업에 대한 다양한 정보를 제공, 프로그램을 체험할 수 있는 도시농업 지원센터를 관악 도시농업공원 내 설치·운영하고 있다.

도시농업 지원센터에는 도시농업관리사 자격증을 소지한 전문 상담사가 배치돼 ▲작물재배, 병해충 등 도시농업 관련 상담 ▲농업기술 교육 ▲농자재 보급 ▲텃밭 모니터링 ▲도시농업관련 체험 및 실습프로그램 운영 등 도시농업 활성화를 위한 다양한 지원을 하고 있다.

구는 도시농업 지원센터를 운영하여 도시농업 활동의 지속적 추진을 위한 기반을 구축, 다양한 지원 프로그램으로 도시농업 체험 기회 제공 및 소통과 나눔의 공동체 문화 확산에도 힘쓸 계획이다.

관악구 도시농업 지원센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영, 방문 또는유선, 서울농부포털을 통해 이용할 수 있다.

박준희 구청장은 “도시생활에 지친 주민들이 도시농업 지원센터에서 제공하는 다양한 정보와 체험프로그램을 통해 도시농업의 즐거움을 느끼길 바란다”며 “앞으로도 건전한 여가활동을 통해 구민들이 몸과 마음을 힐링할 수 있는 다양한 사업을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

