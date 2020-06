30~50대 남성 구직포기자 갈수록 늘어난다

[아시아경제 김은별 기자] 구직을 포기하는 30~50대가 남성을 중심으로 점점 늘고 있다. 핵심노동인구의 고용 둔화가 두드러지는 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)까지 겹치면서 앞으로 고용 개선이 더욱 어려워질 것으로 예상된다.

21일 한국은행의 'BOK 이슈노트'에 따르면 30~50대 취업자수 증가 규모는 2010년 이후 빠르게 하락해 2018년 감소로 전환했다.

핵심노동인구 취업자수 증가율은 2001~2007년 2.2%에서 2010~2014년 1.9%로 감소한 뒤 최근 5년간인 2015~2019년 -0.2로 크게 떨어졌다. 2018~2019년 감소폭은 -0.7%로 더 크다. 해당 연령대의 인구증가율(-0.6%)보다 낮아졌다. 고용 둔화 속도가 빨라지고 있다는 뜻이다.

연령대로 취업자수 증가율을 살펴보면 30대가 2010~2014년 -0.4%에서 2015~2019년 -1.0%(2018~2019년 -1.0%)로 감소폭을 키웠고, 40대는 0.8%에서 -1.2%(-2.1%)로 크게 꺾였다. 50대는 5.9%에서 1.6%(1.1%)로 증가폭이 크게 줄었다.

보고서는 "2015년 이후 해당 연령층의 취업자수 증가율 하락은 인구 감소와 경제활동 참여 저하에 주로 기인하는 것으로 나타났다"고 전했다. 지난해 핵심노동인구 취업자수 증가율은 -0.51%였는데, 요인별로는 인구 감소가 0.73% 포인트, 경제활동참가율 하락이 0.45% 포인트 기여한 것으로 분석됐다

한은은 "핵심노동인구의 고용둔화는 성장 잠재력 약화, 노년 부양 부담 가중 등 경제에 부정적으로 작용한다"며 "특히 최근 코로나19의 확산은 핵심노동인구 고용의 추세적 감소 요인과 맞물려 이들의 고용 회복을 더 어렵게 만들 가능성이 있다"고 덧붙였다.

전체 경제활동참가율이 상승세를 지속하는 상황에서 남성 경제활동참가율은 전 연령대에서 하락세를 보이고 있다. 40대를 제외하고는 계속 늘고 있는 여성과도 대조된다. 최근 남성 경제활동참가율 하락은 주로 구직에 나서는 무직자가 감소하면서 나타나는 현상이라는 게 저자들의 설명이다. 비경제활동상태에서 경제활동상태로 전환되는 남성 핵심노동인구 비율은 2001년말 39.3%에서 2019년말 28.6%로 약 20년 사이 10.7%포인트 하락했다.

한은에 따르면 전체 경제활동참가율은 상승세를 유지하지만, 핵심노동인구의 경제활동참가율은 남성 경제활동 부진의 영향으로 2018년부터 하락세로 돌아섰다. ▲구직확률 저하 ▲자동화 등으로 인한 산업·직업 구조변화 ▲학력, 기술과 일자리 미스매치 등이 원인이다.

한은 관계자는 "핵심노동인구의 고용회복을 위해 경제활동참가율을 높이는 것이 시급하다"며 "사회안전망을 확충해 핵심노동인구의 노동시장 퇴장을 막고, 직업훈련 등을 통해 원활한 직업이동, 노동시장 재진입을 유도해야 한다"고 제언했다.

아울러 "특히 최근 코로나19 확산으로 핵심노동인구의 고용, 경제활동이 더욱 위축될 가능성이 있다는 점에서 고용유지 지원과 함께 이들의 경제활동을 제고시키는 정책을 마련해 고용 충격을 완충해야 한다"고 강조했다.

