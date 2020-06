[아시아경제 김슬기 인턴기자] 가수 이효리가 일상 모습을 공개하며 웃음을 선사했다.

11일 이효리는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에 "희대의 사기꾼. 사실 저 이렇게 생겼어요. 미안합니다"라며 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이효리는 화려한 풀 메이크업을 받은 모습과 민낯 모습을 함께 드러내 반전 미모를 뽐냈다. 풀 메이크업을 받은 이효리는 짙은 스모키 화장으로 강렬한 느낌을 선사했다.

이를 본 동료 가수 옥주현은 "정말 우리나라에서 나올 수 없는 비주얼"이라는 댓글을 달았다.

성유리 역시 "섹시하고 귀엽고 혼자 다 하네"라고 댓글을 남겨 훈훈함을 자아냈다.

앞서 이효리는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 유재석, 비와 함께 혼성 그룹을 결성했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr