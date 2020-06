[아시아경제 송승윤 기자] 새벽 시간대 오피스텔에 찾아가 여성을 살해한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 강북경찰서는 살인 혐의로 A씨를 체포해 조사 중이라고 5일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 3시께 서울 강북구 한 오피스텔에서 40대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 범행 직후 경찰에 자수했으며 출동한 경찰관들에게 체포됐다. 경찰이 현장에 도착했을 때 B씨는 이미 숨진 상태였다.

A씨는 피해자를 살해하고 흉기로 자해를 시도했지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 현재 A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰은 두 사람이 연인 관계인 것으로 보고 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사 중이다.

