속보[아시아경제 허미담 기자] 뉴욕증시는 개장 초반 발표된 유럽중앙은행(ECB)의 추가 부양책에도 악화된 미국의 주간 실업보험 지표 영향으로 소폭 혼조세로 마감했다.

4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는전장보다 11.93p(0.05%) 상승한 2만6281.82에 마감했다. S&P 500 지수는 전장보다 10.52p(0.34%) 하락한 3112.35, 기술주 중심의 나스닥 지수도 67.10p(0.69%) 내린 9615.81로 거래를 마쳤다.

