상장 앞둔 디스플레이 설비업체 엘이티 "코로나19 기회 삼아 도약"

코로나19 유행시기, 기술개발로 설비 라인업 추가 2종 확보

"총망라 라인업으로 초단납기 가능"

[아시아경제 이민우 기자] "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려웠던 것은 사실이지만 오히려 이 기간 연구개발에 몰두해 도약의 계기가 됐다."

오는 22일 코스닥 상장을 앞둔 엘이티의 이흥근 대표의 다짐이다. 이 대표는 모듈 공정 디스플레이 제조설비 전문업체 엘이티는 4일 서울 영등포구 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 개최했다. 2001년 설립된 엘이티는 설립 초기 검사·도포 기술기반의 액정디스플레이(LCD)용 모듈공정 장비 공급을 시작으로 현재는 모바일과 TV분야에서 유기발광다이오드(OLED)용 핵심 모듈공정 장비를 공급 중이다.

이 대표는 "코로나19로 매출 타격이 없진 않았지만 오히려 연구개발에 투입할 여력이 있다고 생각했다"며 "이를 통해 CRD도포기, 포팅 등 새로운 모바일 분야 장비 라인업 2종을 추가로 확보했고 올해보다 내년을 더 수월하게 준비할 수 있게 된 셈"이라고 털어놨다. 오히려 위기를 기회로 활용한 셈이다.

엘이티는 이흥근 대표를 필두로 LG생산기술원(현PRI) 출신 임직원들이 모여 약 20여년에 걸친 노하우를 집약해 기술 개발에 몰두해 왔다. 설립 초기에는기술력을 갖췄음에도 고배를 마셨지만 2018년 디스플레이 장비전문 그룹인 에이치비테크놀러지 그룹에 편입되며 기술력과 안정성 측면에서 고객사의 신뢰를 얻기 시작했다. 당장 2018년부터 안정적인 수주라인을 확보하며 매출 496억원, 영업이익 120억원을 달성했다. 지난해엔 연결 기준 매출액 469억원, 영입이익 109억원, 당기순이익은 74억원을 기록했다. 영업이익률과 당기순이익률이 각각 23.3%, 15.6%에 달한다. 2015년 이후 연평균 30%로 매출이 늘고 있다.

엘이티는 이번 공모를 계기로 고객사의 메인 장비 업체로서 디스플레이 전·후공정 전체를 아우르는 대표 장비 기업으로 도약한다는 계획이다. 엘이티는 현재 FoD, 폴더블, 초박형강화유리(UTG), OLED TV 등 차세대 디스플레이 모듈 공정에 특화된 장비를 공급하고 있다. 이 대표는 "다양한 장기 라인업으로 초단납기가 가능하다"며 "4개 회사 달라붙어 라인 60미터로 만들어야 하는 작업도 엘이티는 한 번에 토탈솔루션으로 해내면서 라인 길이도 16미터로 단축시켰다"고 강조했다.

엘이티는 향후 OLED향 모바일과 TV 분야에서 관련 모듈 장비 개발 및 공급에 주력할 예정이다. FoD, 폴더블(UTG 등), OLED TV 시장이 모두 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되는 만큼 매출 신장과 수익성을 지속적으로 올린다는 전략이다. 이 대표는 "이미 많은 업체들로부터 러브콜이 오고 있지만 지금의 고객사만으로도 충분히 규모를 키울 수 있는 수준"이라며 "엘이티의는 지금까지의 코스닥 장비업체와 또 다른 장비업체가 될 것"이라고 다짐했다.

한편 엘이티는 오는 5일까지 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 11~12일 동안 청약을 받는다. 이달 22일 코스닥 시장에 상장될 것으로 예상되며 대표 주관사는 미래에셋대우다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr