유재석 유튜브 라이브, 장범준-박준면-이욱정PD-이동진과 '방구석 세계 여행'

이PD와 이동진의 얘기에 푹 빠져있던 장범준은 스팅의 'Englishman In New York'을 선곡, 너무 정직한 영어 발음으로 출연진들을 폭소케 했다. 장범준의 노래를 들은 이동진은 "미국인들은 이 재미를 모르겠구나"라는 감상을 말해 더 큰 웃음을 선사했다.

