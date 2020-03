삼성준법감시위, '준법 위반 신고' 홈페이지 공개…권태선 위원은 사임(종합)

김지형 준법감시위원장은 홈페이지 인사말에서 "사람의 지배가 아닌 '법의 지배'(rule of law)의 정신은 국가나 지방자치단체에서 뿐만 아니라 기업에서도 경영원리의 근간이 돼야한다"며 "'법을 다 지켜가면서 어떻게 사업을 경영하나'라는 생각은 이제 버려야 할 낡은 사고"라고 밝혔다. 김 위원장은 이어 "법을 잘 지키는 경영을 해야 지속가능한 사업을 영위할 수 있다'는 발상의 전환이 준법경영의 새 출발이 돼야 한다"고 강조했다.

