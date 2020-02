호텔업계, D-5 밸런타인데이 패키지…스마트슈머 위한 이벤트 '풍성'

호텔 서울드래곤시티의 대표 뷔페 레스토랑 푸드 익스체인지와 아시아 레스토랑 인 스타일에서는 스페셜 메뉴를 선보인다. 푸드 익스체인지에서는 제철 과일과 싱싱한 재료로 만든 아파즈 5종과 이탈리아 소고기 요리 오소부코 및 해산물 플레이트로 구성된 '로미오 앤 줄리엣', 스페셜 디저트를 마련했다. 인 스타일에서는 스파클링 와인을 무제한으로 제공하고, 로제 파스타 및 스페셜 디저트로 구성된 메뉴가 제공된다. 딸기 디저트 맛집인 브라세리 레스토랑 THE 26에서는 5코스 요리와 로제 스파클링 와인 1잔을 제공한다. 킹스베케이션은 딸기와 위스키의 조화가 일품인 웰컴 스페셜 칵테일을, 더 리본은 샴페인 1잔과 6가지 코스요리를 선보인다.

