신종 코로나바이러스 예방 대책, ZWC ‘페이스&바디 마스크(산소LED돔)의 고농도 산소로 집에서 신체 면역력을 케어하자

독일의 노벨의학상(1931)수상자 오토 바로부르크 박사가 산소가 35% 감소할 경우 세포가 사멸하거나 암세포로 발전된다고 언급한 것처럼 산소와 면역력과 상관관계가 있다고 볼 수 있다. 미국의 의학저널리스트 맥케비의 저서 [Flood Your Body with Oxygen]에도 ‘대부분 질병의 원인은 산소 부족이다’, ‘우리 몸을 스스로 정화하는 방법은 체내에 축적된 오염 물질에 산소를 공급하는 것’이라고 언급하며 자정능력, 신체 면역력 증대를 위해 산소가 충분해야 함을 강조했다.

