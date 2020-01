씨비에이벤처스, 민간 주도 인도 현지 투자 유치 프로그램 출범

씨비에이벤처스는 지난 28일 ‘IR Roadshow to India' 사업 설명회를 통해 본 프로그램에 참가 의사를 밝힌 기업들과 인도 진출에 관심있는 기업들을 대상으로 프로그램 세부 내용, 인도의 시장 현황과 특징, 뭄바이엔젤스의 투자 포트폴리오, 현지 투자유치 방안 등에 대해 설명하는 시간을 가졌다.

‘IR Roadshow to India’는 인도의 엔젤투자 네트워크인 뭄바이엔젤스(Mumbai Angels Network)와 함께 진행하는 민간 주도 프로그램으로, 400명 이상의 엔젤투자자 Pool에서 국내 참가기업 투자에 관심있는 투자자를 뽑아 Private IR을 하는 유료 행사이다. 씨비에이벤처스와 뭄바이엔젤스는 연간 4회 이상 상호 방문 IR 프로그램을 운영할 계획이며, 이번 프로그램은 2월 29일부터 3월 6일까지 뭄바이, 방갈로르, 델리에서 개최된다.