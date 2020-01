박원순 시장, 미국 순방길 올라…"스마트도시 서울 경쟁력 알린다"

박 시장은 이어 CES에 참가하는 국내외 기업인과 미국 현지 벤처캐피탈 관련 분야 전문가들을 초청해 3시간 동안 '유레카 서울 in CES'를 연다. 서울시 주최로 최신 기술 트렌드를 공유하고 협력 방안을 모색하는 네트워크 장이다. 서울관 참가 20개 기업과 실리콘밸리 소재 스타트업 등 200여명이 참가할 예정이다.

박 시장은 첫 순방 일정으로 라스베이거스 베니션 호텔에서 열리는 'CTA 멤버 파티'에 참석한다. CES 주관기관 미국소비자기술협회 회원을 대상으로 열리는 행사로 IT 혁신기술 분야 리더 600여명이 참가한다. 서울관 동행기업 중 8개사도 공식 초청을 받아 참가한다. 아울러 박 시장은 웨슬리 그룹 대표인 스티브 웨슬리 등과 개별 면담도 갖는다.