[양낙규의 Defence Club]북한의 도발 시점 연말 넘기나

한반도가 긴장국면에 접어들자 미국의 정찰횟수도 늘어났다. 현재 주일 미공군 주요 정찰기는 RC-135계열 3종 세트가 있다. 적의 신호정보뿐만 아니라 전자정보와 통신정보를 통해 적의 위치, 의도, 위협적 활동을 미리 파악한다. RC-135계열 3종 세트는 최고의 정찰자산으로 평가되는 RC-135W 리벳조인트(Rivet Joint), RC-135U 컴뱃센트(Combat Sent), RC-135S 코브라볼(Cobra Ball)이다. 조인트스타스를 비롯한 글로벌호크(RQ-4) 고고도무인정찰기, 신호정보정찰기(EP-3), 대잠초계기(P-3C) 등 다양하다.

