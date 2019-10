교촌치킨, 자체 주문앱 출시 200일…누적 이용 금액 160억원 돌파

주문앱 출시와 함께 선보인 ‘HI 교촌’ 멤버십 서비스의 회원수도 12만명을 돌파했다. HI 교촌 멤버십은 교촌 주문앱 전용 서비스로 이용 회원고객들에게 다양한 경품 및 기부 이벤트를 제공한다. 멤버십은 교촌 주문앱에서 가입 가능하며, 이벤트는 주문앱 주문 시 지급되는 포인트로 참여할 수 있다.

